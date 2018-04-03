蘋果庫克批臉書個資外洩 祖克柏反擊：耍嘴皮

祖克柏（右）受訪時指出，庫克（左）的批評毫無根據。（美聯社）

2018-04-03 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技業巨頭、臉書和蘋果的執行長，近日因為臉書個資外洩案發生衝突，祖克柏（Mark Zuckerberg）指出，庫克的批評豪無根據。

美國網路媒體《Vox》上週五專訪了陷入用戶數據外洩風波的臉書創辦人兼執行長，並在2日公布訪談內容。其中，記者還特別提到了蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前受訪時，質疑臉書的商業模式。

祖克柏表示，「你知道，我發現了一個說法，即是如果你不付錢，我們臉書就不理你，這簡直是耍嘴皮（extremely glib），完全與事實不符。」他說，「現實是，若你想建立起連結世上所有人的服務，卻有很多人在金錢上無法負擔，因此有廣告支援的模式，將是支持建立這項服務的唯一合理模式。」

庫克上週受訪時，被問到如果碰到臉書這種數據外洩問題，蘋果會怎麼做，他說，「我不會遇到這種問題。」「事實是，如果我們把客戶當成產品，利用他們賺錢，我們能賺進大筆鈔票，但我們選擇不這麼做。」

此外，祖克柏也似乎在訪談中，隱晦地批評以高價聞名的蘋果產品，「如果你想建立不只是提供給有錢人的服務，那麼你需要一些人們能夠負擔的東西。」

他提到亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）幾年前曾在Kindle發布會上說，「有些公司努力向你收取更多費用，但有些公司努力向你收取更少的費用」。祖克柏說，臉書就是處於那些努力減少收費的陣營中，致力提供一個人人都能使用的免費服務。