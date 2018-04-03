F-22數據鏈老舊 難與F-35聯通

美軍F-22與F-35堪稱舉世最精密的匿蹤戰機，但因F-22數據鏈比F-35老舊，使得兩種戰機間竟難以相互通信。圖為F-35B。（路透）

2018-04-03 18:44

〔中央社〕美軍F-22與F-35堪稱舉世最精密的匿蹤戰機，但因F-22數據鏈比F-35老舊，使得兩種戰機間竟難以相互通信。外媒披露，美軍在2021年開始為F-22升級前，似乎不打算解決這個問題。

彭博（Bloomberg）報導，原先被設計為空優戰機的F-22可回溯到1980年代中期。當時F-22就是用於被敵人發現前，對前蘇聯的目標展開近乎不會遭發現的攻擊，對飛機講求最大的匿蹤性能，也擴展到機上通信系統，因為通信系統可能曝露飛機自身位置。

但預算考量與當初對冷戰後世界的樂觀主義，打斷了F-22的生產，2009年，時任美國國防部長蓋茨（Robert Gates）終止F-22的生產計畫。

F-22停產問題也隨之而來。F-22的機隊間數據鏈（IFDL）遠比F-35所用的系統老舊，儘管F-22可以接收來自F-35或像F-16、颱風戰機的資料，卻無法將自身蒐集到的大量戰場狀況傳出。

美國航太諮詢顧問公司「蒂爾集團」（Teal Group）資深國防電子分析師羅克威爾（David Rockwell）說：「有一大堆改良措施，在15年前就可以或應該完成。美國空軍延遲了一堆F-22的改良。」

洛克希德馬丁公司的F-35試飛員佛林（Billie Flynn）表示，若兩種飛機間彼此要通聯，F-22與F-35的飛行員目前必須使用安全的聲音鏈路進行通訊，這種暫時方式在訓練與模擬作戰時都有效。

美國空軍2003年訂出F-22的現代化項目，包含10種特有的升級與強化。據美國國防部督察長辦公室上月公布的審計，到目前為止，這個項目授予的合約總額已多達129億美元。督察長辦公室對美國空軍的軟體研發與合約策略提出批評。

不過美國空軍在2021年之前，沒有計畫要動手解決F-22的通聯問題；表訂的F-22機隊系統升級是在2021年。