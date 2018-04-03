羅興亞難民船尋求庇護 馬來西亞伸出援手

今日一艘載著羅興亞難民的船隻抵達馬來西亞，馬國當局對同為穆斯林的他們伸出援手，給予人道援助。 （歐新社）

2018-04-03 20:09

〔編譯羅綺／綜合報導〕一艘載著羅興亞難民的船隻今（3）日抵達馬來西亞，馬國當局對同為穆斯林的他們伸出援手，給予人道援助。

馬來西亞海軍將領阿瑪德（Ahmad Kamarulzaman Ahmad Badaruddin）指出：「這艘船先在泰國被發現，我們加強巡邏，並在蘭卡威島（Langkawi）附近成功攔截。船上載著56名羅興亞難民，主要是婦女與孩童。他們又累又餓，我們已經向他們提供了水，食物和其他人道主義援助，船隻和乘客將移交給移民局處理」。

法新社報導，這艘船前（1）日曾短暫停留在泰國一處島嶼，隨後前往馬來西亞。船上的56名乘客，分別是19名男子，17名女子，12名女孩和8名男孩。

自去年8月以來，緬甸軍隊對境內的羅興亞人進行慘忍的「種族清洗」，有將近70萬名羅興亞人逃到鄰國孟加拉尋求庇護。然而難民人數太多，孟加拉科克斯巴扎爾區（Cox's Bazar）的難民營不堪負荷，資源不足且環境髒亂，許多難民再次逃往它國。

2015年泰國為打擊人口販賣，堅持不收容船隻，以至數千名羅興亞難民流落海上，最後落腳同樣以穆斯林為主的印尼與馬來西亞；自此羅興亞難民很少嘗試搭船南下。

根據聯合國（UN）難民署最新的數據，目前受馬來西亞庇護的羅興亞難民將近7萬人。一位專家擔心指出，這可能預示將出現新一波大規模的羅興亞流亡潮。