溫家寶家族商業合夥人被查 中媒快閃刪文

2018-04-03 19:11

〔中央社〕經常刊出中國政壇內幕的中媒財新網日前報導失聯半年的中國女富商段偉紅被查,但只刊出一天左右,就先後刪除中文版報導和比中文版內容簡單的英文版。外媒分析,可能是「投鼠忌溫家寶」。

美國之音(VOA)中文網指出,這篇文章也刊載於2日出版的財新周刊。網上刪除文章,雜誌是否也會撤稿,值得關注。

財新網1日刊出標題「段姓神秘女商人失聯 涉孫政才案」的報導,隨即有多家海外媒體摘要轉發。

除了因為此案涉及前中共中央政治局委員孫政才貪腐案,還因為美國紐約時報曾於今年2月報導,泰鴻集團創辦人段偉紅在中共第19次全國代表大會前失聯,去年9月已經被捕。當時紐時稱她是「溫家寶家族商業合夥人」。

美國之音中文網2日報導,雖然財新網的報導沒有直接提到前中國國務院總理溫家寶及他的家人,「但有些讀者想到了溫家寶」。

創辦「外國人看中國」(Sinocism)電子報的華府「中國通」利明璋(Bill Bishop)在英語推文中寫道:「首都機場和順義部分資產與孫政才有關。孫政才的保護人是溫家寶。而溫家寶的家人也在首都機場和順義資產中有利益關係。(打虎)真的會止於孫政才嗎?」

利明璋還推測,段偉紅的關係鏈並不止於孫政才,「溫家寶的家人肯定會緊張」。如果過去的模式會持續,那麼財新這種爆料代表「很快就會審判孫政才,也可能快要有其他老虎垮台。」

美國之音報導分析,溫家寶在打倒前中共重慶市委書記薄熙來之戰中發揮了重大作用,「清除了可能挑戰習近平接班地位和權力的這個紅二代競爭對手,但是也得罪了一些紅二代。」

財新網1日先刪除有關段偉紅被查文章的中文版,介紹上述文章的微博貼文也刪除。

美國之音指出,這篇文章的英文版Businesswoman Tied to Fallen Official Sun Zhengcai Goes Missing沒有在第一時間被刪,但讀者需要訂閱才能閱讀。

但在美國之音報導英文版尚未被刪的10小時20分鐘後,利明璋指出,「財新網現在也刪了段偉紅故事的英文簡版」。