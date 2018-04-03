金三角毒品源源不絕 泰國警方一週查扣量就堆成小山

泰國當局表示，近日毒品案件激增，一週內查獲價值約8.9億泰銖（約新台幣8.3億）的毒品。（美聯社）

2018-04-03 18:09

［編譯羅綺／綜合報導］聯合國警告東南亞被「金三角」地區的毒品淹沒，泰國當局表示，近日毒品案件激增，一週內查獲價值約8.9億泰銖（約新台幣8.3億）的毒品，其中包括最大宗的冰毒案，價值7億泰銖。

美聯社報導，今（3）日在曼谷城外的麻醉品禁令處（Narcotics Suppression Division ），展示自3月25日以來查獲多種毒品，包括安非他命、大麻、K他命和冰毒，擺滿15公尺長的展示桌。

這些藥物大部分都是產自泰國境外，通過各種途徑販運到澳洲、北美和歐洲，這些毒品估計總價值為8.9億泰銖（約新台幣8.3億），其中最高單次運輸量是700公斤的冰毒。

麻醉品禁令局指揮官松麥孔比賽蘇（Sommai Kongvisaisuk）表示：「我們公布的是泰國的價格，一旦藥物運出泰國，價格將會上漲。過去一年我們攔截了很多毒品，但毒品的生產力仍然未變。」

2015年起，冰毒市場在東亞和東南亞地區以驚人的速度增長。專家表示，結晶甲基苯丙胺（冰毒）和甲基苯丙胺片劑（麻古）的使用量增加最多。

3月28日，泰國警方在春蓬府南部查獲史上最大宗的冰毒案，一批共重700公斤的冰毒，價值7億泰銖（約新台幣6.54億）。這批藥物產自泰國、緬甸和寮國交界的金三角地區，原計運往馬來西亞，過程中警方逮捕4名毒嫌，分別是2名泰國人和2名馬來西亞人。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞首席執行官傑里米道格拉斯（Jeremy Douglas）指出：「這些大規模的緝獲跡象表明，金三角和緬甸北撣邦地區源源不絕的生產大批毒品，並湧向東南亞市場。甚至經由東南亞轉運到更高價值的市場，例如澳大利亞、紐西蘭等，並有可能進一步擴大規模。」

此外，警方還緝獲了1380公斤的大麻，以及近180萬片「亞霸」（yaba），這是一種以「甲基安非他命」為主要成分、摻雜咖啡因等提神物的錠狀毒品，藥性比安非他命更強，使用者會產生興奮提神、偏激幻覺作用，在泰國當地相當流行。

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