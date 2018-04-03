被「南韓流」感動？ 金正恩擬今秋派北韓藝術團回訪南韓

金正恩在演出後和藝術團成員握手並合影留念。（法新社）

2018-04-03 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕由南韓人氣女團Red Velvet、「國寶級歌手」趙容弼、李仙姬以及「OST天后」白智英等人組團，4月1日到平壤獻唱，北韓領導人金正恩也和夫人李雪主到場觀看，並在演出後和藝術團成員握手、合影。此次率領藝術團及跆拳道示範團的南韓文化體育觀光部長都鐘煥透露，金正恩觀賞演出後，提議今年秋天北韓也要派團赴南韓演出。

根據南韓《韓聯社》報導，都鐘煥指出，由於南韓藝術團將此次演出定名為「春天將至」，金正恩於是提議北韓表演團在秋季赴南韓的表演取名為「秋天到來」。

都鐘煥表示，南北韓在平昌冬奧期間展開文藝交流，並促成領袖會談，金正恩也有意在秋季延續文藝演出，於是做出此項提議。

另外，都鐘煥也透露，當天演出時，歌手尹度玹演唱《男人是船女人是港口》時，金正恩流露出愉快的神色，還向南韓藝術團的音樂總監尹相詢問這首歌由誰編曲，在白智英獻唱後，金正恩也詢問了歌曲是否為新曲、白智英在南韓的人氣等，對南韓歌手和歌曲表現出相當大的興趣。