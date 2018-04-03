以鄰為壑！ 法國境內出現瑞士「垃圾遊客」

瑞士人為了規避國內的高垃圾處裡稅，而將垃圾「免費」丟在瑞士與法國的邊境「法蘭琪-康堤大區」（Franche-Comté），圖為該區首府貝桑松。（圖片擷取自維基百科）

2018-04-03 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕法國近日出現來自瑞士的「垃圾遊客」，瑞士人因為認為國內的垃圾處理費用太貴，竟跑到鄰國法國「免費」丟垃圾。

綜合外電報導，近日瑞士有越來越多專程到法國倒垃圾的「垃圾遊客」，這些瑞士人為了規避國內的高垃圾處裡稅，而將垃圾「免費」丟在瑞士與法國的邊境「法蘭琪-康堤大區」（Franche-Comté）。「法蘭琪-康堤大區」的海關人員認為，由於法國的垃圾處理政策不嚴格，所以瑞士人會跑去法國「垃圾旅遊」，免費把垃圾丟給法國處理，而法國警方也在「垃圾遊客」丟棄的垃圾袋中，找到他們的瑞士地址。

法國當局2017年在「法蘭琪-康堤大區」發現了10噸來自瑞士的垃圾，但這只是法國官方發現的總重量，實際數字可能比官方統計要高，該區去年也攔截了140位企圖丟垃圾的瑞士人。法國規定，在法國企圖亂倒垃圾者，被抓獲將罰款150歐元（約新台幣5千3百85元）。法國海關官員呼籲，瑞士人應在本國處理他們的垃圾，以免被罰款。

瑞士各地的垃圾處理收費方式不同，如在垃圾箱裝晶片，測量居民丟棄的垃圾量，以收取相應費用；或是購買官方指定的垃圾袋，一個3公升至17公升的垃圾袋為0.85瑞朗（約新台幣25元）。而瑞士是世界上垃圾處理稅最高的國家之一，也是歐洲垃圾產量最高的國家之一。