中國廣禁VPN 外媒警告：對外商影響最鉅

2018-04-03 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國1日起全面封鎖未經授權核准的VPN服務，除出現大量網友崩潰哀嚎外，更引發眾多外商抗議，外媒引述業界重要人士說法，指外資企業及其員工受此影響最鉅，「使其在中國經商倍添挫敗感」。

根據《德國之聲》報導，中國公信部今年初宣布，將在3月31日前展開網路清理規範工作，如今清理規範工作結束，進入全面限制期，公信部新聞發言人張峰表示，當局祭出的相關規定，主要針對那些無證經營、不符合規定者進行清理，對於依法依規的企業或個人不會帶來影響。

然而，對於張峰有如「定心丸」的發言，外資企業似乎並不甚領情，上海美國商會會長季瑞達（Kenneth Jarrett）受《法新社》專訪時警告稱，中國高壓實施網路新政，影響程度最大的是外資企業及其員工，尤其是需要使用谷歌分析（Google Analytics）或是谷歌學術搜尋（Google Scholar）等海外服務的中小型企業。他說，限制前述企業使用較低成本的VPN服務，將明顯降低其工作效率，並增添在中國經商的挫折感。

此外也有外商擔心，未來若全面使用官方VPN，通訊數據恐遭中國當局監管或竊聽，部分較低層級的商業機密也有可能流出或遭竊取，中國歐盟商會主席（Mats Harborn）直言，在嚴苛的網路新政下，中國試圖對外展現的創新社會形象將大受打擊，整體社會生產力也會產生負面影響，部分企業更稱，每年將因此損失超過2成的收益。