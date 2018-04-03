中國「教育」有成？開放瀏覽違禁網站 北大生興趣缺缺

研究顯示，即便開放瀏覽境外網站，多數北大學生仍不感興趣。（法新社）

2018-04-03 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方近年來限制網路自由力度不減反增，逼得中國網友只能透過「翻牆」瀏覽境外網站。但有研究指出，教育程度較高的北京大學學生，即使獲得自由瀏覽網路的特權，他們依然興趣缺缺。

根據《德國之音》報導，北京大學光華管理學院與史丹佛大學共同完成一項研究，題為「媒體審查的影響力：來自中國現場的實驗」。

實驗內容為2015至2017年間，提供北京大學1800名學生能突破防火牆、自由瀏覽全球大小網站的軟體，為期3個月。但即便發出了6次提醒，僅有53%的學生啟用此軟體。

實驗將學生分為A、AE兩個群體，A群體為英文能力較高、具有出國經驗或家境較為優渥者，這個群組當中僅有5%的學生會瀏覽受限網站，即使瀏覽，觀看的內容也大多與政治議題無關。

AE群體則是研究人員會以鼓勵的方式誘導學生瀏覽外國網站，例如研究方會告知學生，解答某個問題能夠獲得獎勵，其答案能在《紐約時報》找到。而在研究結束後，《紐時》的瀏覽量增加了9倍，且AE群體的學生在不斷瀏覽受限訊息後，對中共政府的信心逐漸下降、悲觀。

報導中引述《南德意志報》言論，稱這項實驗結果對中共有憂有喜：憂的是，中國政府確實需要擔心資訊的自由流通；喜的是，中國人對瀏覽境外網站需求不大，政府只要把最新的技術運用到控制思想、審查訊息上便能高枕無憂。