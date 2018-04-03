美潛在副總統候選人：美國從中國開放市場的想像中覺醒

2018-04-03 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨潛在副總統候選人，參議員沃倫（Senator Warren）於30日參訪北京，稱美國的對中政策被誤導了數十年，「美國現在正重新調整這種關係」，且中國如果不尊重基本人權，美國便「反對和中國結為更緊密的經濟體系」。

綜合外電報導，美國民主黨參議員沃倫，在正值美國總統川普為報復中國盜用美國知識財產權，而對中國商品徵收超過500億美元關稅之際，於3月30起訪問北京3日。沃倫31日表示，美國多年以為，中國會更開放的與他國市場結合，但現在「這種觀點被證明是錯的，美國現在正重新調整這種關係」，且沃倫也不害怕關稅對美國經濟的衝擊。

沃倫說，中國以龐大的監視系統，監控智慧型手機和網路訊息，封閉了整個國家，而美國卻「告訴自己一個與事實不符的幸福故事...美國必須面對現實中，和想像完全不同的中國」。沃倫指出，美國的決策者「將更加積極推動中國開放市場，並反對中國以勒索方式獲得美國技術」。沃倫也和中國外交官楊潔篪和國防部長魏鳳和會面，並向她會見的官員表示，如果中國不尊重基本人權，美國便「反對和中國結為更緊密的經濟體系」。

沃倫為美國麻薩諸塞州參議員，為民主黨潛在2020年，和佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）搭檔競選美國正副總統的候選人。