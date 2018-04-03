沖落下水道13小時 男童勇抗時速24km激流終獲救

消防局發言人盛讚賀南德茲的冷靜自救。（擷取自YouTube）

2018-04-03 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男孩週日（1日）與家人共度復活節，沒想到卻失足摔落下水道，瞬間遭湍急的水流沖走，經過將近13小時的搜救行動，救難人員終於在週一清晨將他救出，送醫後並無大礙，消防人員表示，男童的機智與勇敢是他存活下來最主要的原因之一。

綜合外媒報導，13歲男童賀南德茲（Jesse Hernandez）週日在古利菲斯公園（Griffith Park）與家人共度復活節，在跟同伴玩耍時，不慎踏破地下汙水管道上方的木板，瞬間摔落下方8公尺深的管道，並被迎面而來的汙水沖走，他的玩伴見狀立即跑去告訴大人並報警。

警方獲報後驅車趕到，抵達現場時發現無男童蹤影，判斷已遭沖入龐大且複雜的地下水網。由於地下汙水道十分危險，且步行搜尋的效率很差，救難人員並未派員親自下去，而是出動特殊攝影機進行分段式搜尋。經過12小時不眠不休的搜救，消防人員在週一清晨5時許聽聞男童的呼救聲，在確認男童位置後垂下軟管，最終將他救出送醫。

除了感謝投入救援的逾100名搜救人員外，消防部門發言人歐提茲（David Ortiz）還盛讚賀南德茲的求生意志，表示男童摔落的汙水道直徑僅約1公尺，而該處水流的最高時速高達24公里，部分區域更迷漫著致命的沼氣，但賀南德茲在被沖至流速較慢的區域後，便立即攀附在管壁上，同時找到可供呼吸的通風處等待救援並適時呼救，最終成功救了自己一命。