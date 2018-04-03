搖錢樹是真的！2千年前東漢古墓發現了

在中國陝西寶雞出土東漢磚室墓隨葬的「搖錢樹」。（圖擷取自網上）

2018-04-03 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕「搖錢樹」不是傳說，中國陝西寶雞市郭家崖最近出土41座秦漢時期古墓，在其中一座東漢時期的古墓中，發現陪葬品就是「搖錢樹」，而這並不屬於秦人文化的古物，而是四川地區的墓葬習俗，兩者之間的關連，引發考古及文化學者們的好奇。

綜合中媒報導，在陝西寶雞市郭家崖從去年11月起就陸續出土至少41座秦漢時期墓地，其中37座是戰國時期秦墓葬、4座是漢代以後的墓葬，但重點是，這是一屬於秦人的「聚落型」墓地，對秦漢發掘史具有學術意義。

據專家解析，秦人於西周晚期開始東擴，而寶雞就是從甘肅禮縣翻越隴山大阪，進入關中的第一站和大本營。在已出土的37座秦墓中，共出土器物117件組，包括陶器、銅器、鐵器，還有少數禮器、玉器、綠松石及兵器等，大多做為陪葬品的日生活用品，如陶鼎、陶壺、銅鏡，還有少數禮器如玉器殘塊，兵器如銅箭鏃，及生產工具鐵鏟等。

而最特別的是，在郭家崖36號秦墓發現一座甕棺葬，裡面有件戎式風格的鏟形袋足鬲，說明在戰國中晚期秦戎已與寶雞一帶關係密切。

另外，在其中一座東漢磚室墓葬中，更出現一件造型奇特的「搖錢樹」陪葬品，雖然同時出土陶器類與關中同期墓一致，不過，搖錢樹卻是四川地區的墓葬習俗，以往在寶雞很少見到。