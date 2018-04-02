玻利維亞發生6.8強震 USGS：將有34％機會出現傷亡

玻利維亞發生芮氏規模6.8強震。（圖擷自USGS）

2018-04-02 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家玻利維亞（Bolivia）當地時間週一（2日），發生芮氏規模6.8強震，目前尚未傳出人員傷亡。

據《美聯社》報導，當地時間週一發生芮氏規模6.8強震，美國地質勘探局（USGS）指出，地震發生時間在上午10點40分，震央在南部塔里哈東南方127公里處，深度為557公里，屬於深層地震。

雖然暫時未有死傷報告，但美國地質勘探局表示，約有34%機會出現損毀及傷亡。