非官方帳號稱「猶太人擁槍能避屠殺」 美右翼政黨急撇清

2018-04-02 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕一個臉書粉絲專頁上週末貼出一則爭議文章，這個專頁自稱是美國維吉尼亞州右翼政黨「維吉尼亞灘共和黨」的粉絲專頁，文章中竟主張當年猶太人如擁有槍枝就能避免大屠殺；不過該黨主席隨後發聲明指該專頁為冒牌貨。

在近幾週美國數十萬學生走上街頭，要求更嚴格的槍枝法令後，該臉書專頁隨即貼文且附上一張納粹大屠殺罹難者的數百雙鞋子，向學生喊話「如果當年猶太人擁有槍枝，大屠殺就可能被制止」。文中表示，這些鞋子的主人正是被希特勒奪去槍枝的猶太人，他們被帶去毒氣室殺害之後埋在亂葬崗。該文更要學生找本歷史書、看看美國憲法，就會了解當放棄擁槍自由時會發生什麼事，以及為什麼擁槍。

這則貼文也隨即引發強烈反彈，眾多網友均認為這樣的說法不符史實，更有網友認為「這又是共和黨的恐嚇招數。」不過這則貼文已經在今日晚間遭到刪除。

維吉尼亞灘共和黨也急忙畫清界線，該黨主席馬普絲（Tina Mapes）就直指該專頁是冒牌貨，不是官方臉書帳號，且它們的發文經常都與維吉尼亞灘共和黨官方立場不同，並以「可怕」一詞形容這則貼文。

被指冒牌的臉書專頁管理者柯恩（James Cohen）同時管理好幾個專頁，活躍於一些訊息留言板；該專頁的追蹤人數比起正牌的維吉尼亞灘共和黨專頁多達3倍之多。