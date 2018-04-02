以色列驅逐非洲難民惹議 今協議送往西方國家安置

2018-04-02 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾在今年1月，宣布驅逐以國境內非法移民的計畫。但以色列今（2）日與聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）達成協議，並宣布取消驅逐計畫。以國預計將多達1萬6000名非洲移民，送往西方國家進行安置。

綜合外媒報導，納坦雅胡今日發出聲明表示，除了來自非洲的移民外，以國政府允許其他尋求庇護的移民，在以色列多待至少5年。

以色列目前境內有多達3萬7000名非洲移民，今年2月也通知境內2萬名的男性非洲移民，要求他們在2個月內自行離開，否則就必須承擔牢獄之災的風險。

以國境內的非洲移民主要來自蘇丹（Sudan）與厄利垂亞（Eritrea），當局原本打算將他們送到撒哈拉沙漠以南的盧旺達（Rwanda）。但人權團體表示，這些移民因虐待、戰亂逃亡，如今又將他們送回非洲，雖然可能是送到不同國家，下場恐怕與逃亡前相同。

以國當局在今日宣布：「以色列與UNHCR在至少1萬6250名移民的離境上，達成史無前例的協議。他們將被送往西方國家。」但當局並未說明，要將這些移民送往哪個國家。UNHCR的發言人表示，目前雙方已達成協議，但也並未透漏任何細節。