比普廷還高！ 埃及總統大選 塞西得票率97.08％

埃及大選正式結果公布，現任總統塞西順利連任，得票率超過97%（法新社）

2018-04-02 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕埃及上月底舉行為期3天的總統大選，選委會今（2）日公布，現任總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）順利連任，得票率約97%，不過，大選投票率只有41.5%。

綜合外媒報導，埃及全國選舉委員會（National Elections Authority，NEA）週一在開羅召開記者會，公布大選正式結果，塞西獲得超過2183萬票，以高達97.08%得票率，獲得第2個為期4年的總統任期。

至於塞西唯一的對手穆沙（Moussa Mostafa Moussa）得票率為2.92%，據說是為了避免同額競選，在最後一刻才出馬，拿到65萬多票。據悉，穆沙是塞西的支持者。

NEA指出，這次大選的投票率為41.5%，在逾5900萬選民中，有逾2425萬位埃及公民在海內外投票。塞西2014年當選總統時，投票率為47%。

NEA還強調，這場大選「公正且自由」。但根據當地媒體和國際媒體報導，有一些選民透露，他們被「獎勵」投票，獎品包括金錢和食物。官員則稱，如果真的有發生這種事，絕對不是國家「資助」的。

同樣在3月舉行的總統大選的俄羅斯，已經在埃及官方正式宣布結果前，向塞西發出了賀電。俄國總統普廷（Vladimir Putin）上月以將近77%得票率順利連任。