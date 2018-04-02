非營利組織出力 美國天才高中生錄取20所頂尖大學

2018-04-02 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕好煩惱！美國天才高中生申請20所全美最頂尖大學，結果全獲錄取，並獲得全額獎學金及26萬美元（約新台幣780萬元）的額外獎學金。目前最令他痛苦的是要在哈佛、耶魯、普林斯頓、西北、賓州、史丹福、喬治城等全美最頂尖大學裡挑選其中一家就讀。

綜合媒體報導，去年12月收到第一份通知書時，布朗（Micheal Brown）選擇在朋友家中慶祝，以緩解被全家人圍繞著的壓力。布朗表示「家人對我的期望很高，他們也許不知道申請名校的競爭力有多大。」但他唯獨邀請母親參加，「她是我最大的支持者」。

布朗目前是休士頓拉馬高中（Mirabeau B. Lamar High School）12年級的17歲非裔學生，上大學後打算主修政治、副修經濟，他計畫先到各家大學參觀，並在5月4日最後限期前決定自己心儀的大學。

多年來布朗頻繁參加學校辯論隊、模擬審訊和學生管理工作，且還曾表示自願參與政治運動。布朗曾表示，歐巴馬當選美國總統時，是他對政治運動最感興趣的時刻。

布朗的母親貝特莉娜（Berthinia）在生下布朗之前，曾失去3名孩子，因此在布朗出生後就全力培養他。貝特莉娜為此感到驕傲地表示，布朗在六年級後就主宰自己的教育，「他很專注，他知道自己想要什麼，並且自行做決定。」

布朗也為自己感到驕傲，「因為我看見自己的努力和犧牲全都有了回報。」

事實上，布朗能錄取多所名校仍要歸功於美國眾多的非營利組織的幫助，如QuestBridge、Emerge Fellowship和Breakthrough Collaborative等。這些組織將出身低收入戶的學生互相配對，以獲取更高的教育機會。布朗強調使用這個平台的重要性，他希望人們也可以利用這個平台獲得相同的計畫，並向其他小孩表示「他們可以夢想成真」。