大馬通過「反假新聞法案」 恐影響言論自由

大馬反假新聞法案雖然反對聲浪不斷，仍在今晚於國會三讀通過。圖為大馬反假新聞廣告，寫著「分享謊言，你就是騙子」。（美聯社）

2018-04-02 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞政府上月向國會提案，將立法打擊假新聞，消息一出，立刻引發反對派人士抗議，稱此舉恐讓言論自由進一步受限。雖然反對聲浪不斷，法案仍在今（2）日於國會三讀通過。

大馬媒體報導，大馬國會下議院今日晚間以聲決方式─說贊成的聲音明顯大於反對聲，順利通過2018年反假新聞法案，明天將送交上議院後，可望順利過關。執政黨在上議院70席中，擁有56個席次。

法案指出，任何製造、提供或刊登假新聞者，或出版任何含有假新聞的刊物，最高刑罰為監禁6年，或罰款50萬令吉（約377.3萬新台幣），或兩者兼施。任何以直接或間接形式提供金錢援助以犯下上述罪行者，將會面對相同的刑罰。

大馬首相署部長阿莎麗娜表示，她日前和臉書、Instagram和推特的高層見面後得知，這些社群媒體只能在獲得法庭下令後，才能夠要求上傳假新聞或假消息的用戶撤除有關發文，「這就是為何我們要立法」，這項法令並非為了保護政府而立，而是為了全民。

當地媒體指出，這項法案對印刷、社群媒體和言論自由等影響深遠，但大馬政府只花了2天辯論時間，就通過這項爭議法案。有評論指，這項法案是為了替總理納吉布（Najib Razak）出戰今年大選鋪路。大馬預計8月舉行國會大選，也可能提前。

納吉布身陷馬來西亞政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元遭挪用、洗錢的醜聞，這項新法被批評是為了全面壓制發表負面報導和意見的人士。