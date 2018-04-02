18歲女模全裸墜樓身亡 美富商夫妻坦承她死前大玩3P

荷蘭籍女模在馬來西亞吉隆坡墜樓慘死。（圖擷自太陽報）

2018-04-02 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭籍的18歲女模伊娃娜（Ivana Smit）在去年12月7日從馬來西亞吉隆坡一處20樓住宅，全裸墜落至6樓慘死。當地警方調查發現，屋內有一對美國籍夫妻，他們承認在案發前，曾在屋內與女模大玩3P，但堅稱不知道女模是怎麼墜樓的。

綜合外媒報導，44歲的亞歷山大（Alex Johnson）與31歲的露娜（ Luna Almaz ）這對夫妻告訴媒體，在事故前一晚他們在夜店遇到伊娃娜，便邀請對方到他們家過夜，期間發生性關係，隔天警察登門拜訪，他們才知道伊娃娜墜樓。

根據受檢調查報告顯示，3人當天都有喝酒跟吸毒。而亞歷山大的身分也被調查出來，是一名加密貨幣投資公司的「財務總監」。

夫妻倆喊冤說，墜樓意外真的與他們無關，有人誤以為他們是殺人兇手，還威脅要綁架他們5歲的女兒。

當地警方將此事認定為一場意外，並相信是死者自己失足墜樓。但伊娃娜的家人私下僱用英國籍前任警察托瑪斯（Mark Williams-Thomas）調查，對方稍早前表示，就他們所採集的證據與法醫鑑定報告，在英國，這起案件絕對會被列為兇殺案偵辦。