空襲葉門平民區釀12死 沙烏地聯軍：徹底調查中

以沙烏地阿拉伯為首的聯軍，在今日一起空襲葉門叛軍的行動中，誤炸平民住宅，造成12名平民死亡，其中有7名孩童。（歐新社）

2018-04-02 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕以沙烏地阿拉伯為首的聯軍，持續與葉門叛軍交火。聯軍日前指控葉門叛軍，不分青紅皂白瞄準平民的住宅區、機場發射飛彈。今（2）日，聯軍空襲也炸到葉門西部城市荷台達（Hodeidah）的平民區，造成12名平民死亡，其中有7名孩童。

《路透》報導，根據現場目擊者與醫療人員的說法，聯軍的空襲摧毀了一間位在al-Hali區的房子。據稱，該棟房子目前收容來自葉門各省、流離失所的平民。

目擊的人士表示，在該起空襲中喪生的12名平民，其中有7名孩童，他們都來自同一個家庭。

沙烏地聯軍的發言人表示，聯軍目前以相當嚴肅的態度，來看待這則報導；該報導也將被徹底的調查。聯軍發言人也表示，在（調查）進行的同時，不宜進行進一步的評論。

荷台達是葉門最大的港口，也是目前多數人道救援到達的地方。該港口的運作，則是由伊朗支持的「胡希里（Houthis）青年軍」所掌控，在本次空襲中並未受到影響。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯軍，從2015年開始，便介入葉門的內戰，試圖恢復當時被國際認可的沙雷（Ali Abdullah Saleh）政府。沙雷雖在去年年底，遭到叛軍擊斃，但聯軍並未就此停止干預內戰。

聯軍從干預內戰以來，對葉門叛軍發動了數千次的空襲。儘管聯軍始終否認有意針對平民，卻時常擊中平民活動的區域。據統計，有超過1萬人在內戰中喪生，更讓超過2百萬平民流離失所。