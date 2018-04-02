中國關稅報復恐重創豬肉製品 美豬農怒：不再投給川普

中國今實施報復性關稅，針對美國農產品及豬肉等相關製品，加徵高達25%關稅。美國豬農大受影響，揚言「不會再投給川普！」（資料照，法新社）

2018-04-02 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰再掀第二波，中國今（2）日實施報復性關稅，針對美國農產品及豬肉等相關製品，加徵高達25%關稅。美國豬農大受影響，揚言「不會再投給川普！」

根據《聯合報》報導，北京當局表示，川普政府對中國鋼鋁加徵懲罰性關稅，違反了世界貿易組織規定，還拒絕回應中方提出貿易補償磋商的請求。因此中國決定通過對128項美國產品加徵關稅，平衡損失。

其中產品包含大量美國重要農產，蘋果、柑橘、各類堅果和人參與葡萄酒等87項水果及相關產品，加課15%關稅；豬肉和相關製品則加課25%關稅，恐將重創美國的農業經濟。

分析師指出，美國豬農過去看好快速成長的中國市場，為此擴大養殖。資料顯示，近幾年來，中國從美國進口豬肉的比例，平均都維持在13%左右。未料貿易戰一開打，美國豬農就淪為川普保護主義下的犧牲品。這讓不少豬農揚言不會再投票給川普，大罵川普政策根本是在跟美國農業經濟作對。

中國同時喊話，呼籲美國撤銷違反規則的保護措施，好讓雙方貿易回歸正軌。