外交戰延伸至媒體？俄國國營電視台在華盛頓遭停播

2018-04-02 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國與俄羅斯的外交驅逐大戰日前開打，如今俄國國營媒體《RT電視台》（Russia Today）本月1號因廣播執照被拍賣，停止於美國華盛頓地區的播出。此舉也讓人不禁懷疑，外交角力是否演變成媒體戰。

根據《香港01》報導，RT曾在2016美國大選期間，被美國情報機構稱為俄羅斯的宣傳機器，並指控其涉嫌干預該次大選。美國司法部也在去年9月，要求RT電視台美國分部，登記為外國代理人，並向美國遞交公司的私人情報。RT總編輯西蒙延（Margarita Simonyan）當時就批評，美方刻意驅逐RT，並親手埋葬言論自由。

但就在近日，在華盛頓提供包括RT等外國新聞電視播放管道的「MHz Networks」公司，在官網上發布聲明表示，基站營運商決定拍賣這些外國電視台的許可證，因此將不再傳送這些外國電視頻道。

「MHz Networks」的執行長湯瑪斯（Fred Thomas）說明，「停播RT，以及RT註冊為外國代理人，只是時間上的巧合」。湯瑪斯也指出，公司已無權使用，外租給包括RT在內外國媒體的廣播執照。

西蒙延則表示，自從RT成為外國代理人後，該電視台的播放便開始受到限制。但西蒙延仍指出，RT電視台會繼續在華盛頓其他平台上播放，因為除了網路平台外， Dish直播衛星平台用戶將可收看RT的節目。

俄羅斯總統府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也在上月30日對此公開譴責，同時表示目前律師已公開介入，認為RT被列為被列為外國代理人，並非RT遭到停播的理由。