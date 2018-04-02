南韓抗議限制媒體採訪 北韓道歉：不是有意的

金正恩與率團前往北韓的文化體育觀光部長都鐘煥（右）交談。（法新社）

2018-04-02 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓藝術團昨（1）日至北韓演出，除了開場時間不斷變動，還限制南韓媒體採訪團入場。對此，南韓向平壤提出強烈抗議，北韓今天為此致歉。

綜合媒體報導，南北韓近日關係回暖，互動增多，南韓昨派出「少女時代」前成員徐玄及女團Red Velvet等當紅歌手組成的藝術團前往平壤市東平壤大劇場演出。不過演出開始時間從原定下午5點30分，推遲到兩小時後的7時30分，隨後北韓又突然提前1小時，最後於下午6時30分開演。似乎是因為北韓領導人金正恩偕夫人李雪主到場觀賞，而刻意採取保安措施所致。

表演當日下午3時，南韓媒體採訪團觀看藝術團彩排後，被安排進入休息室，除了1名攝影記者之外，其餘採訪人員不得進入演出現場，直到表演結束。對此，南韓透過南北韓聯絡官向平壤提出強烈抗議。

勞動黨中央委員會副委員長金英哲指出，由於金正恩出席活動，可能是警衛部門和組織演出部門協調不善，而出現這種情況，絕不是北韓有意禁止採訪。

金英哲說，代表北韓向記者和在座的南韓文化體育觀光部長官都鐘煥道歉，希望南韓諒解，並保證以後不會發生類似事情。

南韓統一部發言人白泰鉉表示，北韓將對南韓媒體採訪提供協助。