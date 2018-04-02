港學者戴耀庭宣揚港獨？ 論壇主辦單位：絕對沒有

2018-04-02 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕推動「佔領中環」運動的香港大學法律系副教授戴耀庭，日前來台參加論壇時力倡「人民自決」，被指是宣揚港獨，遭親中國的港府、政黨和中國官媒圍攻。主辦單位今（2）日指出，戴耀庭「絕對沒有宣揚、鼓吹港獨！ 」

「台灣青年反共救國團」理事長楊月清在臉書發文說，今早接受香港TVB無線24小時新聞台訪問，澄清了4點，其中強調「戴耀廷教授絕對沒有在台灣宣揚港獨！」、戴耀廷「絕對沒有宣揚、鼓吹港獨！相信這是煽風點火對他的蓄意報復！」

楊月清說，他們搭建這個平台，是讓各民族做朋友、各自表達自己民族受中共迫害的困境，「絕對沒有人提要求獨立、建國，這樣造謠，只是拿來修理報復對香港民主進程努力不懈樂觀進取的戴耀廷！」

至於在活動上，台灣教授吳叡人指與會團體已形成「一個穩定的結盟」，楊月清指出，此言是勉勵大家，「不要小看這個會議，大家做了朋友，經過多日的切磋，在精神上已形成一種無形的結盟」，可促進未來的合作。

楊月清也指出，無線新聞台的午間新聞只播出她解釋「結盟」的片段，她感到很遺憾，「相信是時間上趕不及，希望無線新聞台在6:30的晚間新聞，可以播出其他3段！」

根據無線新聞網站公布的訪問內容，楊月清說：「所謂『結盟』的意思，就是真好，大家做了朋友，就是那麼簡單。針對『結盟』兩個字，大家會很緊張，你們要做什麼，你們想搞什麼，（但）什麼都沒有。」