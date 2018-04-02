菲副總統重新計票 馬可仕家族盼演復仇記

2018-04-02 18:56

〔中央社〕菲律賓2016年全國大選副總統選舉結果發生爭議，「總統選舉法庭」（PET）今天開始重新計票，馬可仕家族的「王子復仇記」也揭開序幕。

由菲律賓最高法院大法官組成的「總統選舉法庭」，今天開始為2016年全國大選2位副總統候選人－前總統馬可仕之子，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和現任副總統羅貝多（Leni Robredo），啟動人工計票。

2016年菲律賓全國大選的電腦計票，羅貝多取得1441萬8817票，只比小馬可仕的1415萬5344票，多出26萬3473票。

選後，小馬可仕指控選舉存有大規模舞弊而提出「選舉抗議」，羅貝多則對小馬可仕提出「反抗議」（counter-protest）。

菲國副總統選舉的重新計票已多次延期，小馬可仕陣營將此歸咎於羅貝多的拖延戰術，並稱期待人工計票的結果儘快出爐，以確認誰才是真正的副總統。

另一方面，羅貝多陣營表示對於重新計票表示無所畏懼，羅貝多的發言人馬卡林塔（Romulo Macalintal）說：「我們有信心，毫無疑問地，羅貝多贏了2016年的副總統選舉。」

菲國過去幾屆總統暨副總統大選也發生過選舉抗議，但這是首次到達重新計票的階段。

人工計票在最高法院內進行，最高法院院長賽瑞諾（Maria Lourdes Sereno）因面臨彈劾，目前休假中。大法官卡皮奧（Antonio Carpio）暫代院長，並兼任總統選舉法庭主席。杜特蒂總統的女婿與卡皮奧有親戚關係。

菲律賓的總統與副總統是由選民分開選出，羅貝多是菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）欽點的副總統候選人；小馬可仕雖非杜特蒂的競選搭擋，但杜特蒂的父親曾是老馬可仕的內閣官員。

杜特蒂在當選總統之後曾多次公開挺小馬可仕，聲稱2016年副總統選舉有弊。

馬可仕家族與艾奎諾家族政治立場不同，老馬可仕於1986在人民革命中被推翻，艾奎諾三世的母親柯拉蓉（Corazon Aquino）繼任總統。

但馬可仕家族並未就此在政壇消失，老馬可仕的女兒艾米．馬可仕（Imee Marcos）迄今還是家鄉北伊羅科斯省（Ilocos Norte）的省長，馬可仕的遺孀伊美黛（Imelda Marcos）是代表北伊羅科斯省第2選區的眾議員，即使是小馬可仕也才剛於2016年卸下參議員之職。

伊美黛在2016年全國大選前就多次表示，她餘生最大的希望就是小馬可仕能重返馬拉坎南宮。（編輯：屈享平）