消弭貧富差距 英國智庫：應發給青年每人41萬

英國雖為富裕的國家，其財富分配仍相當不均，據該國公共政策研究所指出，英國最富有的前10%家庭與佔全國半數的貧困家庭的資產，兩者的差距達五倍之多。（歐新社）

2018-04-02 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕「我們應該給予所有25歲的公民，至少每人1萬英鎊（約新台幣41萬元）的繼承權，以減少財富不均。」為消弭日益嚴重的貧富差距，英國智庫提議成立「全民最低遺產」基金制度。

英國雖為富裕的國家，不過其財富分配仍相當不均，據該國公共政策研究所指出，英國最富有的前10%家庭，擁有全國44%的財富，而佔全國半數的貧困家庭僅擁有9%，兩者的差距達5倍之多。為要持續減少財富不均，除了進行一些修補動作之外，仍必須解決造成經濟不平等的所有模式。

英國公共政策研究所（IPPR）提議進行稅賦改革及出售政府的公股資產，有助於在2029年至2030年以前成立1870億英鎊（約新台幣7兆6579億元）的全民財富基金。它們在研究報告中指出，可利用出售資產、轉移資本、新收入流、少量借貸等方式來資本化該基金。

IPPR經濟正義委員會指出，該基金將使英國公民為英國的經濟彼此共同承擔，並有助於年輕人置產、深造或創業等，藉此投資自己的未來。因此在報告中建議，新成立的基金可發給年滿25歲青年。

IPPR也在報告中提議幾種阻止財富不平等加劇的方法，首先可以加強工會來增加工人「討價還價」的能力，以提高國民基本工資；其次，對原本所擁有的資產以及該資產所衍生出的財富進行有效徵稅，以縮小貧富差距；第三，可以改變誰擁有財富，以確保每個人都能從增加的資本回報中受益。

目前全球共有70多個政府設有主權財富基金，如挪威早於1990年時就將石油收入轉投入主權財富基金，目前價值已逾7130億英鎊。IPPR的報告聲稱，若英國1980年代就將北海原油收入投資主權基金，到現在可值5000億英鎊（約20兆元台幣）。

據《衛報》報導，IPPR高級經濟學家羅勃茲（Carys Roberts）表示，誰擁有財富以及誰將繼承財富變得越來越重要，因為從薪資給付而來的國民所得已越來越低廉。