斐濟遭熱帶氣旋侵襲 4死1失蹤2000人避難

2018-04-02 17:36

［編譯羅綺／綜合報導］上週末熱帶氣旋喬西（Cyclone Josie）侵襲南太平洋島國斐濟，狂風暴雨帶來嚴重水患，並造成至少4人死亡，1人失踪。

「喬西」以高達每小時100公里的風速來襲，造成斐濟各地淹水，其中觀光重鎮納迪（Nadi）幾乎全泡在水中。航班也受到影響，斐濟航空公司取消了多個航班。

警方行動指揮官德柳（Livai Driu）表示：有5個人被洪水沖走，警方已尋獲其中4具遺體，另一名19歲的男子仍在搜索中。

斐濟廣播公司（FBC）報導，死者包括57歲的費爾高達（Veer Goundar）和25歲的女兒席娜姆達莉雅（Shinal Mudaliar），他們正在前往納迪機場時，他們的車輛被大水沖落塔巴魯阿大橋（Tabarua Bridge）。

國家災害管理辦公室（National Disaster Management Office）表示，近2000人在維提島（Viti Levu）的35個撤離中心中避難，預計這場強風和豪雨警報將持續到明天。

澳洲觀光客阿塔克（Tafazul Akhtar）因熱帶氣旋影響，滯留納迪鎮近一星期，他表示：「風力本身沒有造成太大的災害，但是暴雨對農作物、動物、牲畜，以及道路卻有很大的破壞，未來將是非常棘手的幾週」。

一名當地居民也指出：「洪水來襲的前幾天，雨下得非常多，所以我們預測洪水可能會來，但我們不知道它會來的多快」。

許多人將災情貼上社群媒體，從照片與影片中顯示，汽車與建築物都泡在洪水中。有當地網友寫道：「納迪鎮還有一些村莊全都泡水了」，也有人報告災情：「這個熱帶氣旋已經奪走5人性命，許多人缺乏基本物資。」