香港學者戴耀庭被控分裂國家 泛民遊行捍衛言論自由

泛民主派今（2）日舉辦遊行，捍衛言論自由。（圖取自香港社民連臉書）

2018-04-02 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學法律系副教授戴耀庭上月來台參加論壇時，因力倡「人民自決」，連日遭到港府、親中派議員和中國官媒等圍攻。泛民主派為此在今（2）日舉辦遊行，捍衛言論自由，戴耀廷也出席力挺。

戴耀庭3月到台灣在「台灣青年反共救國團」舉辦的論壇上指出，中國專制政權終會結束，香港屆時可透過「人民自決」考慮建國一事。這番言論觸動了親中的香港政府和政黨敏感神經，被指是公然宣揚香港獨立建國等言論，充分暴露其分裂國家的企圖，嚴重違反中國憲法。

根據港媒報導，戴耀庭說，這場遊行不僅是支持他本人，而是捍衛香港人的言論自由。戴耀庭指出，他被指是「港獨」的言論，早已在不同場合多次發表，而他被圍攻是中共有計畫、經精密計算的針對性行動，以扼殺香港人和台灣人對未來的想像。

戴耀庭說，這個針對性行動有3個目的，包括強迫港大開除他、達到淨化大學的效果，讓討論和研究自決及港獨的聲音從校園消失；第二是要淨化香港社會，引入文革式批鬥，讓他下跪道歉；最後一個則是要畫下新紅線：連思考港獨也不能容許。

今天的遊行隊伍從西區警署出發，逾百人遊行到中國駐香港聯絡辦公室（中聯辦）外，民眾沿途高呼「捍衛言論自由」、「人權大於政權」、「結束一黨專政」、「捍衛戴耀廷」等口號。集會結束時，示威者還焚燒了中聯辦及港府譴責戴耀廷的聲明。

戴耀廷稍早也強調，他不贊成港獨，也不贊成在時機未成熟的時候，在香港推動民主自決的公投。他說，北京官方攻擊他，目的是要大學辭退他，要「殺雞儆猴」，令其他人不再討論「港獨」。