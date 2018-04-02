不只偷食物！ 印度猴子趁機抓走嬰兒

印度近日發生猴子趁機抓走出生僅15天的嬰兒，不幸地是，這個孩子週日（1日）被發現陳屍在一口井中。猴子示意圖。（法新社）

2018-04-02 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度也和台灣一樣，不時會發生猴子侵門踏戶搶奪或竊取食物，但近日竟有猴子把賊手伸向小嬰兒，趁機抓走出生僅15天的嬰兒，這個孩子週日（1日）被發現陳屍在一口井中。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度東部奧里薩邦（Orissa）的塔拉巴斯塔村（Talabasta），當地警方表示，猴子把嬰兒帶走時，孩子的母親正在睡覺，她被驚動後立刻發出呼救，但猴子很快就帶著嬰兒逃跑，消失在她的視線中。

警察、林業官員和約2000名當地民眾，在週六（3月31日）事件發生後展開搜索，最後週日在附近的一口水井中找到嬰兒的遺體。

警察Pradhan指出，這是一起非正常死亡案件，負責檢查的醫生沒發現遺體有嚴重傷痕，但左手有瘀傷，推測嬰兒可能從猴子手中滑落，墜入井中，在水中溺死。

當地官員們指出，這種情況相當罕見。Pradhan表示，「雖然猴子攻擊人類或進入屋子尋找食物的情況相當普遍，但這還是第一次有猴子帶著嬰兒逃跑。」警方希望能在一週內抓到這隻猴子兇手。

事件發生後，憤怒的村民和受害者家屬在林業管理單位外集會抗議，要求當局採取措施，遏制日益增加的猴子數量。