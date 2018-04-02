澄清「核食」誤解 日本台灣交流協會「合食」出擊

日本台灣交流協會二日公布「核食真相」資料。（取自日台交流協會）

2018-04-02 16:47

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕日本福島核災事故發生後，台灣全面禁止進口千葉縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、福島縣生産或加工的食品，7年來即使這些食品已在日本國內廣泛流通且輸出海外，但仍被台灣稱為「核食」。

日本台灣交流協會2日主動出擊，公布了一份「日本食品與放射性物質（「核食」）的真相」資料，希望將帶有偏見的「核食」說法，經過客觀事實、數據以及科學依據的說明，能夠轉換為「合食」。

這份澄清「核食真相」的資料公布於日本台灣交流協會官方網站，分別有中日文兩種版本，也是交流協會首次主動出擊，過去交流協會雖曾公布各國對日本食品管制進口的資料，但大都連結到相關省廳的日文官網，在查閱上有其不便性，也顯得較為消極。

這份資料共有14頁，強調日本設定的食品中放射性銫含量標準值，一般食品為100Bq/kg，為全世界最嚴格，針對嬰幼兒食品、牛奶及飲用水的標準值設定更只有在10到50Bq/kg。

基於全世界最嚴格的標準值之下，目前仍針對包括福島縣在內全國17的都縣進行放射性銫的檢測，資料中也列表顯示，含有放射性物質的農畜產品已逐年減少，過去3年來，除了少數野生鳥獸肉之外， 99.999%的日本食品沒有超過標準值。除了部分水果、菇類、山菜類及水產品偶爾出現超標案例之外，絕大多數品目的食品過去四年來都沒有超標。

被台灣禁止進口的五縣食品，有茨城、栃木、群馬、千葉人工生産或飼養的蔬菜、米、水果、豬牛雞肉、雞蛋、豆類及生産的加工食品等，從2013年度起迄今沒有任何放射性物質量「超標」的例子，99.9%檢測不到或僅檢測到極微量的放射性物質。

至於野生動物、鳥類、淡水魚以及香菇、山菜類，由於其特殊性質，偶爾檢測到相對較高濃度的放射性銫。可是，一旦被檢測到「超標」，該地方的相關品目即會停止出貨，不讓它流入到市場上買賣，更不會出口到台灣。

資料中還引用了包括AEON集團與COOP NET等日本國内超商與零售業者的公開資料指出，這些業者也針對要上架的食品自主進行放射性物質檢測，但過去5年來，業者進貨的食品均未「超標」，並且99.999%是“零檢出”（未滿檢測下限值）。

交流協會在資料也強調，根據科學研究顯示，「五縣」居民在日常飲食生活中攝取的放射性物質/輻射劑量與日本其它地區一樣低。這個事實證明「五縣」當地食品是十分安全的。

「五縣」在日本全國農業生産總值（金額）排行榜均位於前20名內，其農產品在日本國內市場佔的比率高達18.6%。據日本消費廳的調查顯示，日本民衆對福島食品的安全性逐漸恢復信心，96%的日本民衆不認爲北關東地區（茨城、栃木、群馬）食品有輻射問題。

福島第一核電廠事故發生後，立即實施管制措施的54個國家和地區中，已有27個全面解除管制，25個放寬管制。迄今仍對一部分縣採取全面禁止進口措施的只有台灣與中國。

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「日本食品與放射性物質的真相」

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