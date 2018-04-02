新加坡人夫變性後 與妻子婚姻恐無效

新加坡一對夫妻因丈夫改變性別，遭新國政府以「同性婚姻不符合法律規定」為由，撤銷了他們的夫妻關係。該對夫妻提起上訴，並引發同性相關法律的爭議。（美聯社資料照）

2018-04-02 16:25

［編譯羅綺／綜合報導］今（2）日一名律師表示，新加坡一對夫妻因丈夫改變性別，遭新國政府以「同性婚姻不符合法律規定」為由，撤銷了他們的夫妻關係。該對夫妻提起上訴，並引發相關同性法律的爭議。

海峽時報報導，沃爾塔夫婦（Faith and Bryce Volta）2015年以一般男性和女性的身分結婚，但後來丈夫動了變性手術，並將身分證的性別改為「女性」。

6個月後，婚姻登記官找上門，向他們討論性別變化。去年他們被通知婚姻關係將被取消，因該國法律規定「婚姻是男性與女性之間的結合」，作為廢除該夫婦婚姻關係的依據。

對此，沃爾塔夫婦向高等法院提起上訴，並獲得尤金蘇拉辛桿（Eugene Thuraisingam）律師事務所免費為他們打官司。

新加坡在許多方面都是現代且充滿活力的國家，然而在同性戀議題上卻仍持保守態度，總理李顯龍先前表示「新加坡還沒準備好接受同性婚姻」。

新加坡的婚姻法律可追朔到英國殖民時期，它規定「男性之間的性行為屬於犯罪行為」，然而這條法律並未積極被執行。

如今，新加坡同性戀權利的支持者正在增加，其中以年輕一代為多數，他們對性別包容力也更為寬廣。