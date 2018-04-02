白宮實習生合照清一色白人 川普政府遭譏「色盲」...

這張總統川普與91名春季實習生合影的照片，外界直呼是「色盲」。（圖擷取自白宮官網）

2018-04-02 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間上月30日，白宮官網上貼出一張照片，內容為總統川普（Donald Trump）與91名春季實習生合影留念，但仔細一瞧卻發現，絕大部分都是白人，黃種人、黑人則寥寥數幾，被調侃為「色盲」！

綜合媒體報導，照片一出隨即被轉載至社群網站，網友見狀直呼，該批實習生的面孔，放眼望去清一色幾乎是白人，「缺乏種族多元化」，必須一一搜尋，才能發現黃、黑皮膚的蹤影。

報導指出，《華盛頓郵報》專欄作家哥拉斯（Brian Klaas）不以為然地說，「這張照片宛若在玩威力在哪裡的遊戲，要在這個非白人占了4成的國家，找尋非白人的身影」。

報導提到，天狼星衛星廣播（SiriusXM）主持人麥迪生（Joe Madison）表示，「有人注意到這張照片怪怪的嗎？這些是白宮的實習生，且白就是重點」。

報導引述，一些評論者則以前總統歐巴馬（Barack Obama）過去白宮實習生的合照，做為前後對比，呈現出歐巴馬政府的工作人員具有「多樣性」。前外交官、現任諮詢公司董事柯斯特斯（James Costos）直言，「歐巴馬的白宮顯現出色彩豔麗的模樣，至於川普的則是色盲」。

報導指出，對於外界質疑，白宮拒絕評論，也不願提供有色人種申請實習的確切數量。