日本鐵男根祭典登場！ 櫻花妹大方「舔棒」求子

日本神奈川縣川崎市金山神社知名的「鐵男根祭」（かなまら祭）昨天登場。（歐新社）

2018-04-02 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕這不是愚人節的玩笑！日本神奈川縣川崎市金山神社知名的「鐵男根祭」（かなまら祭）昨天登場，吸引上萬民眾參加祭典，民眾舉起粉紅色巨型陽具華麗繞場，不少女性還大方舔著陽具狀的棒棒糖，外媒記者形容現場令人「難以置信！」

英國《都會報》（Metro）報導，「鐵男根祭」在每年4月的第一個週日舉辦，透過遊街抬轎方式表達對陰莖的敬意，除了當地老年人，近年來吸引越來越多年輕人共襄盛舉，最近還出現了超夯的陽具棒棒糖、巧克力等，據稱女子「舔棒」可以成功求子。

不少參加者也穿上陽具造型的服裝，有人戴上陽具面具，也有人戴上陽具鼻子。報導指出，這個節日主要是在慶祝生育，近年來更致力於愛滋病的宣導和認識。

報導引述當地人指出，在日本江戶時代（1603-1868）時，當地流傳住在一名女子陰道內的尖牙惡魔在婚禮當晚閹割了幾名男子，後來一名鐵匠製造了鐵製假陽具，才讓尖牙惡魔的牙齒碎掉，後來才有了這樣的節日。如今金山神社內供奉了一座巨型的鋼製陰莖。

女性大方舔著陽具狀的棒棒糖。（歐新社）