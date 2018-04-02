疑中國想突破第二島鏈 日自衛隊擬在小笠原群島設機動雷達

日本擬在東京都小笠原群島設置自衛隊機動雷達，以監控中國軍機，圖為日本自衛隊轟六。（資料照）

2018-04-02 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國將穿越沖繩本島與宮古島之間的空域常態化，惹怒日本，日方並懷疑，中國目標是想突破第二島鏈，據日媒報導，日本防衛省擬在東京都的小笠原群島設置自衛隊機動警戒管制雷達，以防中國軍機侵犯日本領空。

日本《產經新聞》報導，日本防衛省已自2016年就著手對小笠原群島進行妥適性調查，包括了解當地的電波環境等，目前釋出的規劃是，將琦玉縣入間基地的第二移動警戒隊派駐至小笠原群島，若是定案，將列入2019年度的中期防衛力整備計畫。

據報導，中國在2013年首次從沖繩與宮古島之間的空域間，穿出第一島鏈之後，近年更將之常態化，不止軍機常態演訓、2016年12月甚至航母遼寧號也循此一路徑駛往太平洋，懷疑中國目標是要突破從小笠原群島、關島至巴布亞紐幾內亞所結成的第二列島鏈，「如果放任小笠原諸島的防空空白，中國軍機侵犯日本領空的挑釁行為恐將加劇」。

針對中國的步步侵犯，報導指出，日本已強化西南群島的防衛，包括在沖繩縣宮古島已配置固定式雷達，並在日本最西端的與那島國部署陸上監視隊，接著考慮在小笠原群島增設機動雷達，以補防衛空白。