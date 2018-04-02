金正恩看Red Velvet超嗨！頻頻拍手、討論歌詞

北韓領導人金正恩破天荒帶著和夫人李雪主到場觀賞。（歐新社）

2018-04-02 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「韓流」歌手等藝人、音樂人組成的藝術表演團，昨晚在北韓平壤獻藝，北韓領導人金正恩破天荒帶著和夫人李雪主到場觀賞，當中女團Red Velvet表演受矚目，金正恩在表演後反問，「（南韓的）大家都很關心我會不會來看Red Velvet，對吧？」

根據《韓聯社》報導，這次公演由「少女時代」前成員徐玄擔任主持人，表演者還包括人氣超高的女團Red Velvet，吸引上百名北韓民眾進場，連金正恩都帶著妻子到場，過程中不斷跟著拍手，還頻頻和身旁關員討論歌詞內容，顯然對韓團相當有興趣。

金正恩在公演後還與表演者合影、握手，甚至反問，「（南韓的）大家都很關心我會不會來看Red Velvet，對吧？」並表示台下掌聲不斷，看得出來北韓人喜歡來自南方的歌手，「謝謝帶給平壤的民眾，這份禮物」。他甚至提議，「秋天改到首爾，舉行《秋到來》的公演」。

這次公演是自2005年後，再度有南韓歌手踏上平壤的舞台，也是首次有北韓最高領導人，在平壤觀賞南韓藝術團的表演。在參與表演的藝人包括女團Red Velvet、「韓國歌王」趙容弼、徐玄、李仙姬、崔辰熙、尹度玹、白智榮、鄭仁、Ali、Kang San-ae、金光民等。南韓藝術團預計週二（3日）下午，與北韓藝術團一起登台，進行第二場公演。