法鐵2日起大罷工3個月 民調：逾半民眾不認同

法國國家鐵路公司（SNCF）工會，將在2日展開為期3個月的間歇性大罷工（法新社）

2018-04-01 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕法國國家鐵路公司（SNCF）工會，將在2日展開為期3個月的間歇性大罷工，以此表態反對總統馬克宏（Emmanuel Macron）的改革計畫，但一項民調指出，有逾半法國人認為，罷工行動並不合理。

《路透》和《法新社》報導，工會號召的罷工行動從當地時間週一（2日）晚間開始，每週工作日至少罷工2天，持續3個月，日期已事先公布，但也可能擴大到其他非罷工日。工會此舉是為抗議當局相關改革計畫，包括開放競爭，及取消國鐵員工特權等。

雖然法國法律要求法鐵在罷工期間提供最低限度的服務，但法國國鐵集團主席佩皮（Guillaume Pepy）說，有一些路線可能會完全停駛，「4月2日晚上到4月5日早上，火車班次會很少」。

根據國際市調公司「法國公共輿論研究所」（Ifop）替《週日新聞》（Le Journal du Dimanche）進行的最新民調結果，有53%受訪者認為鐵路罷工並不合理，2週前的不贊同比例為58%。

佩皮說，這次罷工旨在對交通產生最大的影響，將對乘客造成嚴重打擊。他表示，每天下午5時起，會公告隔天的主要路線班次是否運作，也會以簡訊或電子郵件通知預先訂票的乘客。