為古代國王戴上口罩 泰雜誌編輯恐遭起訴

泰國雜誌網站刊登一幅古代國王戴上口罩的圖，清邁州長譴責「非常不敬」，恐對該編輯提告。（圖擷取自khaosodenglish.com）

2018-04-01 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一雜誌網站日前分享一張圖畫，內容為3名古代國王雕像戴上口罩，目的為凸顯泰國城市清邁嚴重的空污問題。此圖被清邁省長譴責「非常不敬」，該雜誌編輯恐因違反電腦犯罪法而面臨刑事訴訟。

清邁是泰國北部政經大城，也是泰國境內空氣汙染最嚴重的地方，甚至曾佔全球空污城市排名第12名。為了凸顯該地的空污嚴重性，《清邁城市生活》（Chiang Mai Citylife）雜誌網站刊登了一幅3名古代國王雕像戴上口罩的圖畫。曼谷當地媒體指出，清邁省長帕溫（Pawin Chamniprasart）今（1）日表示，該雜誌編輯皮姆（Pim Kemasingki）已違反電腦犯罪法。

帕溫致信警方時提到，清邁人相當敬重這3位古代國王，該雜誌網站使用國王戴口罩的圖片是非常不敬的行為，也因為內容涉及誹謗，違反電腦犯罪法。雜誌編輯皮姆表示，此圖是當地一名女學生所繪，選擇刊登是為引發社會對霧霾問題的關注，圖畫引起爭議後已移除。

清邁省長的這個決定也在社群媒體上招來批判，部份人士認為當局應專注在提升空氣品質，例如解決野外火源及室外焚燒問題，而非針對該雜誌網站。