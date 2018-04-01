教宗復活節彌撒後發表演說 呼籲全球和平

天主教教宗方濟各今日在梵諦岡聖彼得廣場主持復活節彌撒，結束後發表「致全城及全球」演說，談及近日在全球發生的諸多暴力、不公義的衝突事件。（歐新社）

2018-04-01 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）今日在梵諦岡聖彼得廣場主持復活節彌撒，結束後發表「致全城及全球」（Urbi et Orbi）演說，談及近日在全球發生的諸多暴力、不公義的衝突事件。

綜合媒體報導，教宗方濟各在「致全城及全球」演說中呼籲全球為加薩的「聖地」帶來和平，也呼籲敘利亞停止不人道的「大屠殺」、亞洲的朝鮮半島相關人士能智慧行事、南蘇丹與剛果皆能獲得和平。

教宗對廣場上高達8萬多名的群眾們說，「這個復活節，有可能意味著上帝的曙光將照進政客與軍領袖的良心，然後這場屠殺就能快速地結束」，教宗也促請全世界所有人都不要忘記衝突下的受害者，尤其是無辜的兒童。

復活節是天主教重要的節日之一，相傳是耶穌死後復活的日子，在這歡愉的節日裡，高達8萬人一早就經過重重安檢，聚集在梵諦岡的聖彼得廣場，準備聆聽教宗的彌撒與「致全城及全球」演說。教宗方濟各今日也用1則推特，「我們的信仰誕生在復活節的早晨：耶穌是活著的！經驗是基督信息的核心」，揭開了復活節的慶典。