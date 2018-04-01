怕中國生氣 印度庇護藏人60週年集會 不敢在新德里辦

2018-04-01 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日流亡藏人集結印度，紀念獲印度政治庇護60週年；精神領袖達賴喇嘛呼籲藏人持續團結對抗中國，但印度擔憂惹惱中國，原定在新德里舉辦的集會被迫遷到北部的小鎮麥克勞德甘吉，且印度官方僅派文化部長與會。這些舉動，凸顯了印度在試圖取悅和制衡中國上所處的困境。

綜合外電報導，這場紀念印度政治庇護60週年的集會名為「感謝印度」，今年三月，印度當局首度拒絕達賴喇嘛及其追隨者在首都新德里舉辦活動的計畫。印度政府表示，目前正值新德里和北京發展關係的「敏感時間」，因此印度外交部長要求官員們回絕來自「感謝印度」的邀請，最後僅派文化部長與會。

對此，西藏流亡政府表示，會改變活動地點，是為了「尊重印度外交政策需要」。

活動中，達賴喇嘛鼓勵流亡藏人們說：「今天，我們紀念流亡的第60個年頭。我們有信心，能夠見證我們的未來將如何被塑造。」他呼籲藏人持續團結，做好與中國政府長期抗爭的準備，還強調了印度與西藏之間「在文化上有深刻連繫」。

執政黨印度人民黨總書記馬戴夫（Ram Madhav）回應，從當年的總理尼赫魯，到當今的總理莫迪，印度一直貫徹「一個中國」政策，他也同時盼望達賴喇嘛能夠透過和平、民主的手段實現榮歸西藏故里的願望。