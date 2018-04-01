被港澳辦指控分裂國家 香港學者戴耀廷：文革式批鬥

2018-04-01 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港學者戴耀廷日前在台灣提出「人民自決」，被港府認定為「港獨」，中國港澳辦昨（31）晚透過聲明譴責戴耀廷「分裂國家」，要求港府依法規管。對此，戴耀廷在臉書上表示「很震驚香港竟淪落至此」，今又在臉書再度發文指出，「文革式批鬥，可能已從我身上開始，很快會擴散至香港所有人。」

香港大學法律系副教授戴耀廷上月24日來台參加「台灣青年反共救國團」10週年論壇活動，發言指出中國專制政權終會結束，香港屆時可實現人民自主，可考慮是否成立獨立國家。此番言論被港府認定為宣揚「港獨」，香港特別行政區政府發言人表示任何「港獨」主張均不符合「一國兩制」原則。昨晚中國國務院港澳事務辦公室也認定戴耀廷「分裂國家」，並表示支持港府依法規管「港獨分子」與外部分裂勢力的勾連活動。

對此，戴耀廷昨日在臉書發文感嘆「香港竟淪落至此」，擔憂香港是否已到了「以言入罪」的地步，並指出這種寒蟬效應可能使港人以後都不能批評當權者。他也認為當權者不斷找藉口、甚至斷章取義替他安一個罪名，是在為往後基本法第23條立法鋪路。

今日戴再發文指出：「文革式批鬥，可能已從我身上開始，很快會擴散至香港所有人，令人人自危。不單不能反對，更要逢迎，甚至要舉報。」