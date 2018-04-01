英皇室公布婚禮花藝師 梅根最愛「花中之王」

英國哈利王子和美國女星梅根·馬克爾將在5月19日大婚。（路透）

2018-04-01 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和美國女星梅根·馬克爾（Meghan Markle）將在5月19日大婚，相關細節備受各界關注。英國皇室今（1）日公布了布置這場婚禮的花藝設計師，梅根最愛的「花中之王」牡丹也將為婚禮增添亮麗色彩。

英國肯辛頓宮今日宣布，倫敦的花藝師克拉多克（Philippa Craddock）將負責這場在聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行的婚禮，以及在聖喬治大廳（St George's Hall）舉行的婚禮午宴進行花飾布置。

婚禮預計盡可能選用5月當季花卉，包括白色庭園玫瑰（garden rose）、牡丹和毛地黃（foxglove），以及在當地採購的山毛櫸（beech）、樺木（birch）和千金榆（hornbeam）樹枝。

準新娘梅根向來熱愛牡丹，據《BBC》指出，梅根曾不時在已經刪除的Instagram帳號上分享牡丹的照片，稱牡丹讓感到她「無比幸福」。與哈利在交往不久後，她也曾發布了一束粉色和白色牡丹的照片。

自學成才的克拉多克稱，與哈利和梅根合作得相當快樂，「整個過程充份合作、自由度高、有創意和有趣」。這些花卉會在在婚禮結束後分發給慈善機構。