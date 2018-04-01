法海關越境執法 引爆法義外交危機

義大利政府週六（31日）抗議法國員警越境執法，在30日晚間進入義大利境內火車站（見圖），使用站內診所，要求當地1名奈及利亞男子驗尿，但法國當局回應，他們的做法是合理的。（資料照，法新社）

2018-04-01 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕義大利政府週六（31日）抗議法國員警越境執法，在30日晚間進入義大利境內火車站，使用站內診所，要求當地1名奈及利亞男子驗尿，但法國當局回應，他們的做法是合理的。

綜合媒體報導，在義大利北部的杜林（Turin）週五晚間有5名全副武裝的法國員警，闖入該城市1個火車站內由非政府組織「Rainbow4Africa」管理的診所，威脅1名醫生為1名奈及利亞旅客驗尿，結果為陰性。

「Rainbow4Africa」因此向義大利當局投訴，法國警方已經嚴重干擾他們組織的運作。義大利外交部也向法國大使表達不滿，認為法國警方此舉已經超過兩國邊界協議所劃定的範疇，要求法國對此做出解釋。

法國海關則發表聲明指出，他們所有行為都依循1990年兩國簽訂的邊界協議，30日要求驗尿的5位法國人員，是法國海關的官員，而海關官員對邊境旅客進行驗尿是法國海關的權力，認為30日的行為是可被接受的。

事件之後，義大利的右翼組織表示，法國這次對義大利極度地不尊重，「我們（義大利）不是馬克宏的廁所」，認為義大利政府應不只驅逐境內的俄羅斯外交官，應該連法國外交官一併驅逐出境。