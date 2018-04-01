擅赴中國使館慶祝解放軍建軍 比利時王子被國會減薪

比利時羅倫特王子（右一）去年因逕自赴中國使館慶祝解放軍建軍90周年，被比利時國會通過提案減薪15%。（美聯社）

2018-04-01 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕比利時國王胞弟羅倫特王子（Prince Laurent）去年逕自穿著海軍軍服赴中國大使館，參加慶祝解放軍建軍90周年活動，在比利時引爆爭議。比利時國會上月30日以高票通過提案，未來將予以羅倫特減薪15%以示懲戒。羅倫特則告訴國會議員，這項決議將是「對他生命的審判」，將讓他產生「嚴重的偏見」且「難以修復」。

綜合媒體報導，比利時總理米歇爾（Charles Michel）曾警告，凡參與外交活動均應先取得外交部許可，羅倫特卻當成耳邊風、屢勸不聽，並在推特貼出身著軍裝與中方人員的合照，事件因此曝光。

羅倫特雖聲稱是接受「私人邀請」才出席中國使館活動，但比利時國會仍於上月30日表決通過刪減羅倫特的津貼，原本年薪高達30.8萬歐元（約1105萬元台幣）的羅倫特，一下子被砍4.6萬歐元（約165萬元台幣），減薪幅度達15%。

羅倫特雖曾在表決前上書求情，聲稱作為王室成員，不能為了尋求謀生而工作，表示如果津貼被刪，將難以維持生計；他也在信中告訴國會議員，自己是如何過著為國家和王室服務的生活，並表示這項決議將是「對他生命的審判」，將讓他產生「嚴重的偏見」且「難以修復」。不過，國會仍以贊成票93票力壓反對票23票，大比數通過削減津貼。

羅倫特的行為經常令王室難堪，他曾多次因超速而被罰款，以及在未經比利時政府許可下與非洲國家元首見面。僅管如此，羅倫特仍被外界視為可愛的王室成員，身為動物愛好者的他，最近坦承「希望能與章魚或蒼蠅交談。」