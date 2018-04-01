廉航要求「證明」殘障 腦性麻痺患者一路哭回

患有腦性麻痺的蘇菲亞（圖右）日前搭機時竟被空服員要求證明自己是身障者。（圖擷自Sophia Warner《Twitter》）

2018-04-01 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國43歲運動員蘇菲亞（Sophia Warner）患有腦性麻痺，日前搭乘易捷航空（Easyjet）時，打算向機組人員求助，沒想到竟被回「你看起來很正常，為什麼需要幫助」，並要求現場「證明」身體障礙，讓她整趟旅途一路哭泣。

綜合外媒報導，曾代表英國參加2012年夏季帕拉林匹克運動會的田徑選手蘇菲亞上月27日於推特寫道：「我過去從沒在推特抱怨，易捷昨天在大眾面前要我證明自己是殘障，太令人崩潰了。」並表示，她被機組人員懷疑，外觀都看不出有什麼大礙，為什麼需要別人幫忙？

對此，易捷航空發出聲明回應，這事件處理過程不符平時公司的要求標準，已與機場人員調查細節，確保未來員工都能得到充分培訓。

此外，另一名身障網友也說：「日前搭乘易捷，結果上飛機輪椅就被收走，不料下飛機時，機組人員卻完全不理會她，害她一人獨自留在空蕩蕩的機艙內近40分鐘。」消息傳開後，網友紛紛向易捷航空表達不滿，隨後航空發言人也出面道歉，並強調「未來將提供乘客和機組人員的安全和舒適環境，將是易捷航空首要任務。」