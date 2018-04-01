厲害了你的國！強國隧道偷工減料 要求加固卻刷漆交差

中國甘肅省境內的折達公路是一條投資16億人民幣的扶貧公路，但建成後當地居民抱怨連連，連公路上最重要的一條「考勒隧道」都偷工減料，有坍塌之虞。（圖擷自GoogleMap）

2018-04-01 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國政府為了「扶貧」，大力推動偏遠地區交通建設，但其施工品質常令人不敢恭維，現爆出在甘肅境內一條花費人民幣16億元（約新台幣73.9億元）的「扶貧路」，隧道偷工減料成危險建築，相關單位稱已進行整修作業，卻發現只是重新刷漆而已。

據中國《央視》報導，中國甘肅省境內的折達公路是一條投資16億人民幣，專門修建的扶貧公路，但建成後當地居民抱怨連連，不但路面遍佈坑洞，事故頻傳，連公路上最重要的一條「考勒隧道」都被發現涉嫌偷工減料，隧道原設計是「雙層鋼筋」，但施工後竟變成了「單層鋼筋」，整個隧道結構存在十分嚴重的隱憂，調查單位勘驗後，立刻要求地方相關部門進行整修。

地方政府收到命令後，發布聲明表示已進行整修，並於去年11月底完工，但當地居民表示根本沒有封路維修過，中國記者親自到場後發現，隧道完全沒有任何加固整修的措施，而隧道內的路基裂縫隨處可見，牆面也隨處可見各種裂痕，僅有粉刷覆蓋裂縫的痕跡。

中國記者詢問當地政府，地方公路局僅提有刷過一次漆，接著循線追查聲明中的建設單位，建設單位還聲稱施工人員正在進行加固作業，被記者打臉後，建設單位就稱這是該施工單位的事，不願再繼續回答記者追問。

記者又去追查監督工程單位，監督工程負責人表示，該工程仍在處理當中；記者出示完工聲明後，負責人改口，聲稱施工人員進駐隧道後，覺得原本工程方案不妥，須另行計畫，而等候期間沒事幹，所以就把隧道重新粉刷了一遍，粉刷完以後，計畫仍未出爐，施工隊伍就直接撤離了。

最後記者找到了甘肅省公路管理局詢問，該局竟說：「人家說整改好了就整改好了，我又沒空上去看。」還撇責稱：「我只能督促一下，我只能說吃飯了，你吃不吃飯，你不吃飯我也沒辦法。」再上追到最上級的省交通廳時，記者吃了閉門羹，保全向記者表示，上層說這事已經處理完畢，要記者「想待著就待著，不想待著就走吧」。

新聞曝光後，中國網友紛紛痛批「這在全國各地不都是眾人皆知的事嗎」、「地方政府一群的村匪路霸，把錢送給他們，不就是餵狼嗎」、「這16億，有多少進了私人腰包」、「所謂『整改』都是走過場完後，寫個報告應付上頭」。