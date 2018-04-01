1天之內屠殺10人 美殺人魔假釋出獄

美國男子湯瑪斯（Christopher Thomas），1984年在紐約布魯克林的一棟民宅內槍殺了8名兒童和2名女性，如今假釋出獄。（圖擷自紐約假釋委員會）

2018-04-01 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約1984年發生駭人聽聞的屠殺案，一位名叫湯瑪斯（Christopher Thomas）男子，在布魯克林的一棟民宅內槍殺了8名兒童和2名女性，現場只有1名幼童倖存。湯瑪斯當時被捕後遭起訴10項誤殺罪，迄今已服刑32年，現在卻傳出1月時他早就假釋出獄。

據《紐約時報》報導，由於此案發生在棕枝主日（Palm Sunday，復活節前的星期日），因此又被稱為棕枝主日大屠殺。女警賈菲（Joanne Jaffe）是第一批到達現場的警力，她當晚負責照顧唯一倖存且哭哭啼啼的女童，並在往後協助扶養小女孩長大。

賈菲成為紐約警局最高職位的女警長後，於今年稍早退休，她得知湯瑪斯出獄時，表示自己希望湯瑪斯能夠改過自新，並且不會去傷害任何人。

現年68歲的湯瑪斯，在1984年犯案後面臨83年至250年的徒刑，但陪審團選擇較輕的刑責，因為他們確信湯瑪斯在嗑藥後產生情緒障礙才會犯案，最後湯瑪斯只需入獄50年，而且由於行為表現良好，在服刑屆滿3分之2的年份後就可假釋出獄。