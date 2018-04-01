殺海螺當下酒菜 剖開驚見市值8千萬「龍珠」

中國福建一名餐廳老闆，以200元人民幣（約新台幣925元）購入5只海螺，剖開後意外在內部發現3顆價值高達8千萬的「龍珠」，其中最大的一顆甚至和鵪鶉蛋一樣大，重量約29.94克。（圖擷自《東南早報》）

2018-04-01 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建一名餐廳老闆，上月25日以200元人民幣（約新台幣925元）購入5只海螺並養在水裡，打算做為下酒菜，28日剖開其中3只後，意外在內部發現3顆罕見、價值不斐的「龍珠」。

綜合中媒報導，陳男在上月28日與友人撈了3只先前購買的黃螺，準備當作下酒菜，當他切到第3只時，便感覺「切到硬物」，沒想到竟挖出一顆純黃色的珠子。陳男隨即將這顆珠子拿去詢問友人「是不是挖到龍珠了？」，卻不被對方採信。但當他再度切下螺肉時，赫然發現裡面還有2顆更大的珠子，有顆珠子甚至和鵪鶉蛋一樣大。

陳男事後將這3顆黃色珠子交由專業人員鑑定、秤重後發現，這三顆黃色珠子事非常罕見的「美樂珠」，由小到大分別是1.32克、10.2克、29.94克，若以2003年在香港拍賣會上的價格，一顆重約20公克的美樂珠，價值約為270萬美元（約新台幣7900萬元），也就是說，陳男發現的這3顆美樂珠，總價至少超過8千萬台幣！

美樂珠為黃螺的結晶體，又稱龍珠、火焰珠，發現的機率約為數千分之一，尺寸大且珍貴稀有，且目前無法以人工的方式養殖，絕大部分都被歐洲收藏家所收藏。