受刑人辯贏哈佛生 學者籲把監獄變大學引迴響

哈佛大學辯論隊過去曾不敵「東紐約矯正所」的受刑人辯論隊。（圖擷取自華爾街日報）

2018-04-01 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州重刑犯監獄「東紐約矯治所」（Eastern New York Correctional Facility）過去曾有3名受刑人組成辯論隊，成功擊敗哈佛大學冠軍辯論隊，讓外界開始重視受刑人教育計畫。美國哈佛大學歷史學者辛頓（Elizabeth Hinton）最近也撰文呼籲，「把監獄變成大學！」。

辛頓投書《紐時》談受刑人受教育的重要性，她呼籲「把監獄變成大學」，若能把受刑人的教育程度提升，出獄後的再犯罪率就會降低，有助於縮減全美監獄人口，此文在美國教育界引發迴響，許多人認同辛頓提出的觀念。

辛頓文中指出，「讓我們想一想監獄看起來像是大學的理由：監禁的人們沒有在牢房裡受折磨，而是坐在教室裡學習大氣科學或詩歌，就像大學生一樣。」辛頓認為這對美國囚犯來說是一大福音，因為大多數人沒有高中文憑，他們出獄後會否回籠，教育程度是遠比種族差異更強的預測指標。她提到，美國受刑人再犯率達68%，但智庫「蘭德公司」2013年公布的一項研究顯示，受刑人上課進修，出獄後再犯率有效降低43%，成功就業率也提高13%。

過去也有3名受刑人組成辯論隊，甚至擊敗哈佛大學辯論隊一舉成名，3人後來也參與了「巴德監獄計畫」（Bard Prison Initiative, BPI）進入大學就讀。45歲非裔婦女瓊斯（Michelle Jones）則在去年申請成為紐約大學博士生，她被辛頓形容為「去年全美最強的申請人之一」。