強國人快逃啊！北美防空司令部：天宮一號今墜落中國

北美防空司令部（North American Aerospace Defence Command，NOARD）昨天提出最新預測，失控的中國太空站「天宮一號」預計今天台灣時間上午9時57分墜落中國安徽省與河南省的交界處。（圖取自網路）

2018-04-01 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕「天宮一號」墜落位置難預測，跟據中國《新浪網》報導，北美防空司令部（North American Aerospace Defence Command，NOARD）昨天提出最新預測，失控的中國太空站「天宮一號」預計今天台灣時間上午9時57分墜落地球，位置大約在北緯33.8度、東經115.8度、中國安徽省與河南省的交界處。

天宮一號墜落地點仍不明，昨天北美防空司令部推測，將「物歸原主」墜落在中國安徽省與河南省交界，不過歐洲太空總署（ESA）推測，天宮一號可能會2日才墜地，並強調墜落的日期仍有「變數」，也難以預測有多少殘骸墜落在海中或陸地。

中國官方則預測，天宮一號在台灣時間今天的前後1天，墜落大氣層。但依照過去經驗，天宮一號經過大氣層時，會裂解成大小不一的物體，大部分會在通過大氣層中燃燒殆盡，少部分較大件物體會未能完全燃燒而墜落地表，因此軌跡具有不確定性。

非營利組織「航太公司」（The Aerospace Corporation）表示，雖然碎片殘骸擊中人類的機率不高，但若天宮一號未能在穿越大氣層時燃燒殆盡，部分劇毒且具腐蝕性的化學物質「聯氨」（hydrazine），可能散落地表，對人體造成傷害。