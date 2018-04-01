正妹資優生裸吻女副校長 警依重罪調查

羅娃（左）裸身親吻女副校長莫娃（右）的親密照在網路流傳。（取自《Mirror》）

2018-04-01 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名41歲女副校長易卜拉欣卡利莫娃（Irina Ibragimkhalimova）被指控與18歲資優女學生費奧多羅娃（Valeria Fedorova）搞曖昧，2人社群網站的合照極為親密，被外界認為發生性關係，不過兩人均否認不倫，並指稱照片遭改圖合成，可能與勒索有關。不過，警方排除勒索，正追查這對師生特殊關係。

俄國博羅維奇（Borovichi）這對師生親密照及煽情對話在網路流傳，兩人堅稱是好朋友，校方也力挺其清白，甚至懷疑是有心人士的勒索技倆。

但一張羅娃裸身親吻副校長莫娃的照片，引起各方指責，警方也表示，如果師生戀獲得證實，將立即發動刑事重罪偵查，。

外媒報導，不倫戀可能自資優生羅娃17歲就開始，但兩人否認犯行，羅娃供稱，曾詢問莫娃是否有照片中的內衣，她回答，「這款內衣很老舊，我沒有」。羅娃更自清「照片中的乳房尺寸，與我的體型不符」。

羅娃身材姣好。（取自《Mirror》）

羅娃（左）與女副校長莫娃（右）合影。（取自《Mirror》）

羅娃（左）與女副校長莫娃（右）合影。（取自《Mirror》）

羅娃（左）與女副校長莫娃（右）合影。（取自《Mirror》）